Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı, haklarındaki terör soruşturması sebebiyle dün akşam gözaltına alınmıştı. Kışanak ve Anlı’nın gözaltına alınmalarına tepki göstermek için Bursa'da Arabayatağı pazar yerinde oturma eylemi yapan ve ‘İrademe dokunma’ şeklinde sloganlar atan 20 kişilik gruba polis ekipleri müdahale etti. Kısa süren arbede sonrası 10 kişi gözaltına alındı. HDP Bursa İl Başkanı Yüksel Akgün, gözaltına alınanların serbest bırakılması için polisle bir süre görüştükten sonra, beraberindeki 7 kişi ile oturma eylemine devam etti.

Abdullah Çibir