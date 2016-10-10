Uludağ Üniversitesi Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu Laborant ve Veteriner Sağlık Program Başkanı Yrd. Doç.Dr. Emin Karakaş, yaptıkları çalışmalarda az yağlı ve daha kaliteli kuzu eti kargası elde ettiklerini söyledi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Karakaş, “Fransa’nın meşhur etçi koyun ırkı "Charollais” (Şarole) ile France koyun ırkı damızlık olarak baba hat olarak bıraktık. Bunları kendi yerli ırkımız olan Yalova ve kıvırcık cinsi koyunlarda kullandık. Çünkü bu bölgede yaygın olarak yetiştiriciliği yaygın olarak yapılan bu ırklar, bu ırklardan normalde kendi içlerinden elde edilen kuzuların kesim ağırlıkları ve et kalitesi miktarı ile sağladığı gelir daha düşük kalıyordu. Günümüzde ise değerli kaliteli kuzu eti üretmek önemli bir konu. Çünkü koyun yetiştiriciliğinde tek gelir kaynağı kuzu eti, yapağından sütten pekte elde gelir edilmemektedir. O nedenle yetiştiricilerin daha fazla kazanç elde etmesine yardımcı olmak ve piyasanın arzu ettiği kaliteli kuzu eti ile değerleri yüksek eti yakalamak için bu çalışmayı gerçekleştirdik” diye konuştu. Yrd. Doç. Dr. Emin Karakaş, elde ettikleri sonuçlarda az yağlı ve daha kaliteli kuzu eti kargası elde ettiklerini belirterek, “Bu çalışmanın esas amacı da bu vatandaşlarda kaliteli eti ve damızlık sürüsünü elde etsinler. Yapmış olduğumuz çalışmaları da yayınlayacağız, yayınlandığında da rahatlıkla orada değerleri görebileceğiz” diye konuştu.