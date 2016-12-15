Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüığü'nün FETÖ operasyonları aralıksız sürüyor. FETÖ terör örgütünün menfaatleri doğrultusunda çalıştıkları belirlenen özel güvenlik görevlilerine yönelik operasyon düzenlendi. Çeşitli firmalarda çalışan A.D., H.Y., A.K., H.C., A.Y., E.O.İ., İ.G., A.A., A.O., S.G., H.D., İ.Ö. ve K.V. isimli 13 özel güvenlik görevlisi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel belge ve doküman ile dijital materyale el konuldu.