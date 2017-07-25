Diğer
Kategoriler

Bursa'da parkta dehşet dakikaları

Bursa'da parkta tacize uğrayan 22 yaşındaki genç kız büyük şok yaşadı. Genç kız, tacize uğradığı 20 yaşındaki zihinsel engelli gencin elinden vatandaşlar tarafından güçlükle kurtarıldı. Olay yerine gelen polis de şahsı gözaltına almak isterken zor kullanmak durumunda kaldı.

Bursada parkta dehşet dakikaları

25 Temmuz 2017 14:02
Bursa'da parkta dehşet dakikaları - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, olay merkez Yıldırım ilçesi Kaplıkaya Cazibe Merkezi'nde meydana geldi. Dün akşam parkta gezmeye giden 22 yaşındaki genç kızın yanına yaklaşan 20 yaşındaki zihinsel engelli genç önce tokalaşmak istedi. Genç kız oralı olmayıp yürümeye devam ederken, üzerine yönelen şahıs taciz etmeye başladı. Çırpınan genç kızın yardımına oradan geçen başka bir kadın yetişti. Görgü tanığı kadın, "Önce sevgililer zannettim. Ancak kız çırpınınca koşarak yardımına gittim. Zanlının elinden kurtardım" dedi.

Olay yerine gelen polis ekipleri yüzde 76 zihinsel engelli raporu bulunan H.Ç. isimli şahsı güçlükle gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Genç kız bu kişiden şikayetçi olurken, cezai ehliyeti olmadığı için işlem yapılamayan engelli genç yakınlarına teslim edildi. Polis yetkilileri, zihinsel engelli gencin yakınlarına, ilaçlarını almadan sokağa göndermemeleri konusunda uyarıda bulundu.

Öte yandan yunus timleri Kaplıkaya Cazibe Merkezi'nde gün boyu uygulama yaparak benzer olaylara karşı tedbir aldılar. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 33°C

  • Ankara

    Ankara 37°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 35°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!