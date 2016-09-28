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Bursa'da paso izdihamı

Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla Bursa'da indirimli Öğrenci kartı çıkarmak isteyen öğrenciler, BURULAŞ bürolarına akın etti. Vize tarihleri uzatmak isteyen öğrenci ve vatandaşlar, gişelerde uzun kuyruklar oluşturdu.

Bursada paso izdihamı

28 Eylül 2016 08:48

Geçtiğimiz hafta 2016-2017 eğitim ve öğretim yılının başlamasının ardından toplu ulaşım araçlarına indirimli binebilmek için Bukart çıkartmak isteyen öğrenciler ve vizeleri biten vatandaşlar BURULAŞ bürolarına akın etti. Sabahın erken saatlerinde öğrenci ve vatandaşlar gişelerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Yeterli elemanın olmamasından dolayı işlemlerinin uzun sürdüğünü ifaden vatandaşlar, durumdan şikayetçi olurken öğrencileri ise ders zillerinin çalmasıyla yerlerini velilerine bırakarak okulun yolunu tuttu. 

Hasan Yalçın

Etiketler: bursa, paso izdihamı


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