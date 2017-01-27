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Bursa'da perde fabrikası alev alev yandı

Bursa'da bir perde fabrikası çıkan yangında alevlere teslim oldu.

Bursada perde fabrikası alev alev yandı

27 Ocak 2017 09:26

Edinilen bilgiye göre, yangın sabaha karşı merkez Osmangazi İlçesine bağlı Altınova Mahallesinde meydana geldi. Hüseyin K.'ya ait perde imalat fabrikasının elektrik panosunda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm fabrikayı etkisi altına aldı. Yangını fark eden çalışanlar dışarı çıkarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait 15 itfaiye ekibi, alevlere müdahale ederek yanda bulunan binalara sıçramasını engelledi. 

Fabrikanın içinde bulunan sentetik kumaşlar yüzünden uzun süre devam eden yangın, itfaiye ekiplerinin binanın yan duvarlarını kırarak ve birçok noktadan müdahalesiyle 3 saatte kontrol altına alındı. Yangında binanın içinden son anda kurtulan işçilerden yaralanan olmazken, fabrika kullanılamaz hale geldi.
Polis ve itfaiye ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. 

 Yusuf Ali Arslan 
 


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