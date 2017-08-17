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Bursa’da PKK’yı övücü paylaşıma 7 gözaltı

Bursa’da PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Bursada PKKyı övücü paylaşıma 7 gözaltı

17 Ağustos 2017 17:59

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından operasyon yapıldı. Sosyal medya üzerinden terör örgütünü övücü paylaşımlarda bulundukları ve Bursa’da düzenlenen eylemlere katıldıkları tespit edilen 5 şahıs ve yine terör örgütünün özyönetim ilan etmek için Şırnak’ta 2015 yılında gerçekleştirdiği bombalı ve silahlı eylemlere katıldıkları tespit edilen 2 kişi yakalandı. Düzenlenen operasyonlarda toplam 7 kişi gözaltına alındı. İsimlerin açıklanmayan şahısların ikametgâhlarında yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi. Zanlıların sorgusu sürüyor.

Serkan Akkuş

Etiketler: bursa, pkk


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