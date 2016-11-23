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Bursa'da polise ateş açtı, silahla vurularak böyle etkisiz hale getirildi

Bursa'da polisin dur ihtarına uymayıp silahla karşılık veren şahıs, polisin ateş açması sonucu yaralı olarak ele geçirildi. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Uyuşturucu bulunan otomobildeki bir kişi gözaltına alınırken, 2 kişi ise firar etti

Bursada polise ateş açtı, silahla vurularak böyle etkisiz hale getirildi

23 Kasım 2016 18:18

Alınan bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesinde 16 BU plakalı otomobildeki 4 şahıs, polisin dur ihtarına uymayarak Ankara yolu yakın çevre yolunda kaçmaya başladı. Vakıf Mahallesi kavşağına geldiğinde araçtaki bir şahıs, kaçarak polislere ateş açtı. Ancak kendisini takip eden ekipler U.A isimli şahsı silahla bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.

Yaralanan U.A ambulansla Şevket Yılmaz Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. O anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin araçta yaptığı aramada ise bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Polis araçtaki bir kişiyi daha gözaltına aldı. 2 kişi ise kaçarak izlerini kaybettirdi. 

Cengiz Gündüz - Uğur Uslubaş 

Etiketler: bursa, kamera, polise ateş açtı, silahla vuruldu


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