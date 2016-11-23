Alınan bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesinde 16 BU plakalı otomobildeki 4 şahıs, polisin dur ihtarına uymayarak Ankara yolu yakın çevre yolunda kaçmaya başladı. Vakıf Mahallesi kavşağına geldiğinde araçtaki bir şahıs, kaçarak polislere ateş açtı. Ancak kendisini takip eden ekipler U.A isimli şahsı silahla bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.

Yaralanan U.A ambulansla Şevket Yılmaz Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. O anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin araçta yaptığı aramada ise bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Polis araçtaki bir kişiyi daha gözaltına aldı. 2 kişi ise kaçarak izlerini kaybettirdi.

Cengiz Gündüz - Uğur Uslubaş