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Bursa'da polisle çatışan suç makinesi ölü ele geçirildi!

Bursa’da 40 gün önce 2 polis memurunu pompalı tüfekle yarayan cinayet ve 30 ayrı hırsızlık suçundan sabıkalı Burak Örekli polisle girdiği silahlı çatışma sonrası ölü olarak ele geçirildi.

Bursada polisle çatışan suç makinesi ölü ele geçirildi!

02 Kasım 2017 00:41
Bursa'da polisle çatışan suç makinesi ölü ele geçirildi! - Tıkla İzle

 Polisin 6 aydır peşinde olduğu zanlı 2 arkadaşı ile birlikte gasp ettiği araçla kaçarken şehrin altını üstüne getirdi. Aksiyon filmlerini aratmayan kovalama sahnelerinin yaşandığı olayda polise ateş eden zanlı çıkan çatışma sonrası sırtından vuruldu. O anlar ise kameraya yansıdı

Edinilen bilgiye göre, 6 ay önce arkadaşını öldürüp ortalıktan kaybolan ve 30 ayrı hırsızlık suçu bulunan Burak Örekli polis tarafından her yerde aranıyordu. En son 40 gün önce Merkez Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi'nde Burak Örekli ile 2 arkadaşının içerisinde bulunduğu otomobil, jandarma tarafından durdurulmak istendi. Ancak şüpheliler, jandarmaya ateş açıp, kaçtı. Bunun üzerine polis ve jandarma ekipleri teyakkuza geçti. Bir süre sonra polis ekipleri, şüphelilerin otomobilini fark edip, durdurmak istedi. Ancak, Burak Örekli, yanındaki pompalı tüfekle polise de ateş açınca çatışma çıktı. Çatışmada saçmaların isabet ettiği 2 polis hafif yaralanırken, Örekli ormanlık alana kaçtı. Bu olayın ardından 10 gün boyunca Demirtaş Mahallesinde bir bağ evinde 2 arkadaşı ile birlikte saklanan Örekli ev sahibinin aniden eve gelmesi üzerine ev sahibine silah çekip bir miktarda parasını alarak kaçtı. Ev sahibinin ve çevredekilerin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri metruk evlerin bulunduğu alanda zanlının uzun süre peşinden koşsa da yakalayamadı.

Gece saat 22:30 sıralarında polise gelen bir ihbar üzerine ekipler yine alarma geçti. Örekli ve 2 arkadaşının içerisinde olduğu bir kamyonetin plakasını tespit eden polis zanlıları Gürsu ilçesinde farkedip peşine düştü. Cengiz Topel Caddesi ile Yıldırım Caddesi’nin kesiştiği noktada kamyonetle kaçmaya çalışan Burak Örekli ve yanındaki 2 şüpheli Güven Timleri ekipleri tarafından ara sokakta sıkıştırıldı. Şüphelilerden birisini burada yakalanırken, Burak Örekli ve diğer şüpheli başka bir aracı gasp edip kaçmaya devam etti. Burak Örekli, burada polisle çatışmaya girdi. Çatışma esnasında araç ile kaçmaya devam eden suç makinesi sırtından vuruldu. Örekli'nin vurulmasının ardından paniğe kapılan araç sürücüsü arkadaşı önünde seyreden içerisinde 3 kişilik ailenin bulunduğu otomobile arkadan çarparak durdu. Çarptığı aracın içinde biri bebek olmak üzere 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ağır yaralanan Örekli, kaldırıldığı Şevket Yılmaz Hastanesi’nde öldü.
Geçtiğimiz günlerde 2 polisi yaralayan ve arkadaşı 20 yaşındaki Yusuf Türker’i öldüren Burak Örekli 30 farklı hırsızlık suçundan aranıyordu. 

Yusuf Ali Arslan - Mesut Alan
 

 

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