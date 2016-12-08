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Bursa’da PTT şubesine silahlı soygun

Bursa’da PTT şubesine giren eli silahlı bir kişi kasadaki paraları alarak kayıplara karıştı.

Bursada PTT şubesine silahlı soygun

08 Aralık 2016 17:24

Olay, merkez Yıldırım ilçesine bağlı Emirsultan Mahallesi Narlı Sokak’taki PTT Şubesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde sarışın ve renkli gözlü olduğu öne sürülen 30-35 yaşlarındaki eli silahlı bir kişi, şubeye girerek kasada bulunan 11 bin TL’yi aldı ve taksiyle olay yerinden kaçtı. Şube görevlileri ve vatandaşların ihbarının ardından olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ve kaçtığı taksinin şoförü ile irtibata geçen ekipler, şahsın Osmangazi ilçesindeki Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan bir otelin önünde araçtan indiğini tespit etti.
Polis, hepsi 100'er liralık banknotla kaçan şahsı yakalamak için soruşturmasını sürdürüyor.  

Uğur Uslubaş
 

Etiketler: PTT, silahlı soygun


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