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Bursa'da rahvan atları 15 Temmuz anısına yarıştı

Bursa, 15 Temmuz’un yıldönümünde tek yürek oldu. 15 Temmuz 2016’da yapılan darbe kalkışmasının yıldönümünde, rahvan atları Bursa’da, 15 Temmuz şehitleri ve gazileri için koştu.

Bursada rahvan atları 15 Temmuz anısına yarıştı

16 Temmuz 2017 12:33

Devlete, devlet güçlerine ve yürüyen sisteme karşı 15 Temmuz 2016 tarihinde yapılan darbe girişiminin yıldönümünde Bursalılar, ‘Bayrak ve Demokrasi Yürüyüşü’nde tek yürek oldu, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Bursalıların yine sokaklara çıkarak demokrasiye sahip çıktığı ‘15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü’ anma programı kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘15 Temmuz Şehit ve Gaziler Rahvan At Yarışları’ düzenlendi. Türkiye’nin farklı kentlerinden rahvan at tutkunlarını Bursa’da bir araya getiren yarışlar, Bursa’da epey heyecanlı anlara sahne oldu. 15 Temmuz’u unutturmamak amacıyla bu yıl 15 Temmuz’da yapılan ve Nilüfer Ürünlü Rahvan Atları Yarış Sahası’nda gerçekleştirilen yarışlar, Bursa’dan dünyaya dostluk mesajları da gönderdi.

“Kahraman Türk Milleti’nin zafer günü”
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, sultanlar şehri Bursa’nın tarihi değerine dikkati çekerek, ecdat yadigarı bir değer olan rahvan at yarışlarının güzel bir organizasyonla bugünde yaşatıldığını söyledi. Bursa’da 14 yıldır, Ürünlü’de de 4 yıldır düzenlenen rahvan at yarışlarının geleneksel kültürü yaşattığına ve geleceğe taşındığına değinen Başkan Altepe, “Türkiye burada, ülkemizin farklı şehirlerinden rahvan at sporcuları Bursa’da. Ecdadın en önemli miraslarından rahvan atçılık sporuna da sahip çıkıyoruz. Bursa’da bugün rahvan atları 15 Temmuz şehitlerimiz ve gazilerimiz için yarışıyor. Bugün, kahraman Türk Milleti’nin zafer günü. Bu millet boşuna büyük bir millet olmadı. Bugün, özel bir gün. İnsanımıza, değerlerimize sahip çıkacağız ve bu ülkeyi geleceğe taşıyacağız” diye konuştu.

Ödüller Başkan Altepe’den
Konuşmasının ardından Başkan Altepe, baş, baş altı, büyük orta, küçük orta, deste, dörtlü taylar, üçlü taylar, ikili taylar, Arap doludizgin, yerli doludizgin, ithal rahvan ve kızlar yarışı kategorilerinde dereceye giren sporculara Türk Bayrağı ve ödüllerini verdi, başarılı sporcuların sevincini ve heyecanını paylaştı. Rahvan Atçılar Derneği Başkanı İhsan Gür de organizasyonu düzenleyen ve her zaman kendilerine destek olan Başkan Altepe’ye teşekkür ederek özel bir kupa hediye etti.

Etiketler: 15 temmuz, bursa, Rahvan AT


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