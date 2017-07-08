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Bursa’da Romanların kaldığı çadırlara operasyon

Bursa’da polis ve zabıta ekipleri, sabahın erken saatlerinde Roman çadırlarına operasyon düzenledi.

Bursada Romanların kaldığı çadırlara operasyon

08 Temmuz 2017 12:45

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube, Uyuşturucu ile Mücadele Şube, Çevik Kuvvet Müdürlüğü ile zabıta ekipleri tarafından sabah saatlerinde Roman vatandaşların bulunduğu çadırlara operasyon yapıldı. Roman vatandaşların bulunduğu çadırlar kaldırıldı. Narkotik köpeği Alfa’nın da kullanıldığı operasonda çadırlar didik didik arandı. Sahipsiz çadırlar ise Yıldırım Belediyesi’ne ait iş makineleri tarafından yıkıldı.

Çadırların içerisindeki eşyaları at arabalarına yükleyen vatandaşlar, kaldıkları bölgeden ayrıldı. 

hmet Faruk Çabuk
 

Etiketler: bursa, çadır, roman


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