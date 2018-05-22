Bursa’da sahur vakti eşini bıçaklayıp rehin alan şahıs adliyeye sevk edildi

Olay, Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Hocataşkın Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tutuklu olarak cezaevinde yatan Tarık D. (39), dini nikahlı eşi İclal G.'nin (36) kendisini aldattığını iddia ederek, cezaevinden firar etti. Bursa'ya karısının yaşadığı eve gelen cezaevi firarisi kapısının önünde İclal G.'yi bıçakladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekiplerine teslim olmayıp direnen Tarık D., yaralı İclal G.'yi rehin aldı. Tarık D., dini nikahlı eşini darp ederek evin içerisine taşırken kendisine müdahale etmek isteyen polis ekiplerine tehditler savurdu. Polis ekiplerinin sözleriyle ikna olmayan saldırgan şahıs için bölgeye özel harekat ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen özel harekat ekipleri, operasyon için evi kuşattı. Öfkeli mahallelinin linç girişimi için olay yerine sevk edilen Çevik Kuvvet ekipleri çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı. Müzakereci polis, 3 saati geçen ikna çabaları üzerine Tarık D.'yi ikna etti. Ekipler tarafından gözaltına alınan Tarık D., emniyete götürüldü. Vücudunun birçok yerinde bıçak yarası bulunan ve kan kaybeden İclal G. ise ağır yaralı olarak Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tarık D. ile İclal G.'ye ait olduğu öğrenilen ve olay sırasında evde uyuyan 9 aylık Efe isimli bebek, polis ekiplerince teslim alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Tarık D. adliyeye sevk edildi.