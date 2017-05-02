Diğer
Kategoriler

Bursa'da şaşkın ve acemi hırsızlar kameraya böyle yakalandı...

Bursa'da bir büfeye giren hırsızlar 8 milyar değerindeki sigaraları çaldı. Güvenlik kamerasını dakikalar sonra farkeden acemi hırsızlar kendilerini gizlemek için başlarına pazar poşeti geçirdi.

Bursada şaşkın ve acemi hırsızlar kameraya böyle yakalandı...

02 Mayıs 2017 09:24
Bursa'da şaşkın ve acemi hırsızlar kameraya böyle yakalandı... - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, olay geçtiğimiz gece saat 03:30 sıralarında Osmangazi ilçesindeki Refik K.'ya ait büfede yaşandı.

Gece yarısı büfenin bulunduğu sokağa özel bir otomobille gelen kimliği belirsiz 3 kişiden biri, dışarıda gözcü olarak kalırken diğer ikisi levye ile kepenklerini kırdıkları büfeye girdi. Önce yazar kasayı kurcalayan hırsızlar para bulamayınca büfedeki sigaralara yöneldi.

Dakikalar sonra büfedeki güvenlik kameralarını fark eden hırsızlar paniğe kapılınca başlarına pazar poşeti geçirip yüzlerini saklamaya çalıştı. Sigaraları raflarıyla birlikte götüren hırsızlar geldikleri otomobile binerek olay yerinden kaçtı. Sabah iş yerine geldiğinde kepeklerin açık olduğunu farkeden büfe sahibi polisi arayarak ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarından hırsızlık olayını inceleyip soruşturma başlattı. Büfe sahibi Refik K. 2 dakika süren hırsızlık olayı sonrası çalınan sigaraların 8 milyar değerinde olduğunu belirterek, hırsızların yakalanmasını istedi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor. 

İdris Altun
 

Etiketler: bursa, hırsız, şaşkın


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 20°C

  • Ankara

    Ankara 24°C

  • İzmir

    İzmir 25°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!