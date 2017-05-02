Bursa'da şaşkın ve acemi hırsızlar kameraya böyle yakalandı... - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, olay geçtiğimiz gece saat 03:30 sıralarında Osmangazi ilçesindeki Refik K.'ya ait büfede yaşandı.

Gece yarısı büfenin bulunduğu sokağa özel bir otomobille gelen kimliği belirsiz 3 kişiden biri, dışarıda gözcü olarak kalırken diğer ikisi levye ile kepenklerini kırdıkları büfeye girdi. Önce yazar kasayı kurcalayan hırsızlar para bulamayınca büfedeki sigaralara yöneldi.

Dakikalar sonra büfedeki güvenlik kameralarını fark eden hırsızlar paniğe kapılınca başlarına pazar poşeti geçirip yüzlerini saklamaya çalıştı. Sigaraları raflarıyla birlikte götüren hırsızlar geldikleri otomobile binerek olay yerinden kaçtı. Sabah iş yerine geldiğinde kepeklerin açık olduğunu farkeden büfe sahibi polisi arayarak ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarından hırsızlık olayını inceleyip soruşturma başlattı. Büfe sahibi Refik K. 2 dakika süren hırsızlık olayı sonrası çalınan sigaraların 8 milyar değerinde olduğunu belirterek, hırsızların yakalanmasını istedi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

İdris Altun

