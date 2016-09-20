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Bursa'da şiddetli fırtına ve yağmur hayatı felç etti

Bursa'da aniden çıkan fırtına ve ardından yağmur yağışı vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Şiddetli fırtına sebebiyle bazı ağaçların dalları kırıldı, uçan cisimler ise vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Bursada şiddetli fırtına ve yağmur hayatı felç etti

20 Eylül 2016 11:10

Bursa'da saat 10.45 sıralarında aniden fırtına çıktı. Ağaç dallarını kıran, yaprakları ve çöp kutularını uçuran lodosun hemen birkaç dakika sonrasında ise şiddetli yağmur başladı. Yolda olan vatandaşlar ise sığınacak bina aradı. Sürücüler de trafikte zor anlar yaşadılar.

Fırtına ile birlikte bazı noktalarda toprağın havaya uçması hortum görüntüsünü andırdı. Kısa süre sonra yağmurla birlikte fırtına dindi.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri ise vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım ve diğer olaylara karşı uyardı. Dün 35 derece olan hava sıcaklığının bu hafta gündüz 21 gece ise 11 dereceye kadar düşeceği, ani hava değişimlerine karşı özellikle çocuk ve yaşlıların hastalıklara karşı duyarlı olmaları gerektiği ifade edildi.
Öte yandan zabıta ekipleri de tarihi çarşıda lodos sebebiyle kırılan çınar dallarını temizlediler.  

İhsan Altıkardeş - Uğur Uslubaş

Etiketler: bursa, şiddetli fırtına


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