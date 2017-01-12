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Bursa'da şiddetli lodos ağaçları söktü, çatıları uçurdu

Bursa'da akşam saatlerinde etkisini arttıran ve saatteki hızı 75 kilometreye kadar ulaşan lodos çatıları ve ağaçları devirirken elektrik tellerinin kopmasına neden oldu.

Bursada şiddetli lodos ağaçları söktü, çatıları uçurdu

12 Ocak 2017 08:04
Bursa'da şiddetli lodos ağaçları söktü, çatıları uçurdu - Tıkla İzle

Bursa'da Merkez Osmangazi İlçesi Uludağ Yolu 5. kilometrede şiddetli lodos nedeniyle devrilen ağaç, yolun tek şeridini kapattı. Araçlar kaza yapmaktan son anda kurtulurken polis ekipleri yola duba koyarak sürücüleri uyardı. İtfaiye ekipleri devrilen ağacı keserek yolu açtı. Merkez Yıldırım İlçesi Bağlaraltı Mahallesi Cebel Caddesi'nde bulunan bir apartmanın çatısı ise site önünde bulunan bir aracın üzerine düştü. Otomobilde maddi hasar meydana gelirken, çatının düştüğü yerde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. İtfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri gece boyunca gelebilecek ihbarlara karşı teyakkuz haline geçti. Yetkililer, gece soba yakmamalarını, doğalgaz sobalarını da kapatmaları konusunda vatandaşları uyardı.  

Cengiz Gündüz 
BURSA 


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