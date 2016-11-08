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Bursa’da şiddetli lodos yüzünden sokakta yürüyemediler

Bursa’da şiddeti saatte 60 kilometreyi bulan lodos vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Şiddetli esen rüzgar nedeniyle sabah işe giderken yürümekte güçlük çeken bir çok kişi sokak lambalarına tutunarak yürüyebildi. Özellikle yaşlı kişiler başlarındaki şapkaları "uçmasın" diye lodosla adeta savaş verdi.

Bursada şiddetli lodos yüzünden sokakta yürüyemediler

08 Kasım 2016 11:35
Bursa’da şiddetli lodos yüzünden sokakta yürüyemediler - Tıkla İzle

Bursa'da dün geceden bu yana şiddetli esen lodosun sabah saatlerindeki şiddeti saate 60 kilometreye kadar ulaştı. Lodosla birlikte hava sıcaklığı da mevsim normalinin üzerinde 28 dereceyi buldu.

Deniz Otobüsü seferleri iptal oldu

Kuvvetli fırtına nedeniyle de Mudanya - İstanbul arasında yolcu taşıyan İDO ve BUDO deniz seferleri de iptal oldu. Meteoroloji öğleden sonra 15:00 - 21:00 saatleri arasında fırtınanın etkisini daha da arttıracağını belirtip Bursalıları uyardı. Yapılan açıklamada, “Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de fırtına şeklinde (60-80 km/sa) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (Ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.
Öte yandan 2 gün boyunca etkili olacak lodosun Perşembe akşam saatlerinden itibaren Bursa’yı terk edeceği belirtildi.

Polis alarma geçti

Öte yandan sabah saatlerinden itibaren şiddetini arttıran lodos ile ilgili Bursa polisi de alarm durumuna geçti. Polis telsizinden ekipler bölgelerindeki lodostan oluşabilecek olumsuzluklara karşı duyarlı olmaları hususunda uyarıldı. Sokakta yürüyen vatandaşlara da polis ekipleri sık sık dikkat etmeleri hususunda megafonla uyarı yaptı.
 

Süleyman Aydın
BURSA 


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