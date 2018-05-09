Diğer
Kategoriler

Bursa'da silahlı çatışma: 2 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen silahlı çatışmada; biri ağır iki kişi yaralandı.

Bursada silahlı çatışma: 2 yaralı

09 Mayıs 2018 23:50

Edinilen bilgilere göre; 3 arkadaş İlker Y.(30), Osman F.(27) ve Yaşar Y.(28) 35 UHP 69 plakalı özel otomobille husumetli oldukları inşaat bekçileri Emrah Z.(31) Ve (30) Ömer Z.’nin görev yaptığı Mesudiye Mahallesi Çiftlik sokaktaki inşaata gittiler. Husumetli şahıslar arasında çıkan tartışma da silahlar çekildi.
Yaşanan olay sırasında iki tarafta silahları çekerek birbirine ateş etmeye başladılar. Çiftlik sokak boyunca yaklaşık 200 metrelik sokakta yaşanan çatışma sonucunda her iki tarafta olay yerinden ayrıldı.
Çatışma sırasında kurşunlarından biri de evin balkonuna isabet etti. Çatışma sırasında Osman F. sırtından aldığı 4 kurşunla yere düşerken, Yaşar Y. de bacağına isabet eden kurşundan yaralandı.
Kanlar içinde kalan biri ağır iki genç, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis Ambulansındaki sağlık ekibinin ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındılar.
Vücuduna 4 kurşun isabet eden Osman F. ameliyata alındı.
Olayın ardından iki şahsı yaralayan şüpheli kardeşler Emrah Z.(31) Ve (30) Ömer Z. Emniyet ekiplerince yakalanarak gözaltını alındılar.
Olaydan yaklaşık iki saat sonra İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi gören yaralı arkadaşlarının durumunu öğrenmeye olaya karışan otomobille gele İlker Y.’de emniyet ekiplerince fark edilerek yakalanıp, gözaltına alındı.
Ameliyata alınan Osman F.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
O layla alakalı soruşturma başlatıldı.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 20°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 24°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç