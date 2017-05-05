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Bursa'da sınıfta dehşet!

Bursa’da yanında getirdiği tabanca ile sınıfa giren 16 yaşındaki H.C., kız arkadaşını öldürdükten sonra silahı başına ateşleyerek intihara kalkıştı. Çılgın genç ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Bursada sınıfta dehşet!

05 Mayıs 2017 09:44
Bursa'da sınıfta dehşet! - Tıkla İzle

Olay merkez Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hürriyet Anadolu Lisesi 10. Sınıf öğrencisi olan H.C. (16) yanında getirdiği tabanca ile sınıfa sabah erken saatlerde girdi. Daha sonra beklemeye başlayan H.C., sınıf arkadaşlarının gözünün önünde 16 yaşındaki arkadaşı Nilüfer Acar’ı vurdu. H.C. daha sonra ise kendi kafasına sıkarak intihara teşebbüs etti. Neye uğradığını şaşıran arkadaşları durumu öğretmenlerine bildirdi. Acar, olay yerinde hayatını kaybederken, okula gelen 112 Acil Servis ekipleri ağır yaralı H.C.’yi Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı.

Okul 1 gün arayla tatil edilirken, polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Yusuf Ali Arslan 

Etiketler: bursa, cinayet, lise


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