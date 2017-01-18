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Bursa'da soğuktan akan çeşmeler buz tuttu

Bursa'nın dağ yöresinde aşırı soğuk sebebiyle çeşmelerden akan sular bile buz tuttu.

Bursada soğuktan akan çeşmeler buz tuttu

18 Ocak 2017 09:03
Bursa'da soğuktan akan çeşmeler buz tuttu - Tıkla İzle

Bursa’nın dağ ilçelerinden Keles ilçesinde uzun süredir devam eden kar yağışı gece saatlerinde yerini soğuk havaya bıraktı.

Termometreler -15 dereceyi gösterirken, sokak çeşmelerinden akan sular ve giderleri buz tuttu. Evlerinde suları akmayan vatandaşlar, henüz donmamış çeşmelerden bidonlarla su taşıdı. Gököz Mahallesi’nde yaşayan 58 yaşındaki Ekrem Yalçın, “58 yaşındayım. Bu seneki gibi kar yağışı görmedim. Bu seneki kış eski kışları aratmadı. Uzun zamandır bu kadar soğuk kış olmamıştı. Dışarıdaki akan çeşmelerin hiç böyle donduğunu görmedim. Adeta doğudaki kışları burada yaşıyoruz. Akşam saatlerinde hava sıcaklığı -15 dereceye kadar düştü. Evlerde çay bardaklarının içindeki su bile dondu" diye konuştu. 

Hasan Yalçın
 

Etiketler: buz, Çeşme


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