BUSKİ Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, yapılacak çalışmalar nedeniyle, 19 Kasım Cumartesi, 00.30 ile 20.30 saatleri arasında Mudanya ilçesi Altıntaş Mahallesi, Adalet Konakları, Çamlıbel mevkii, Kızılay Kampı civarı, Yeşil Vadi evleri ve civarı ile Gemlik İlçesi Kurşunlu, Kumsaz mahalleleri Hara Askeri veteriner ve civarında su kesintisi yapılacağı belirtildi.

Öte yandan 19 Kasım Cumartesi saat 08.00 ile 20 Kasım Pazar günü saat 23.30 arasında da Karacabey İlçesi Abdullahpaşa, Canbalı, Drama, Emirsultan, Esentepe, Garipçe, Gazi, Hamidiye, Hüdavendigar, Karacaahmet, Mahmuriyet, Mecidiye, Nasrettin, Runguçpaşa, Saadet, Selimiye, Sırabademler, Tabaklar, Tavşanlı, Yeni ve Yenice mahalleleri ile civarında su kesintisi yapılacağı bildirildi.

Çalışmanın erken tamamlanması durumunda, şebekeye su, belirtilen zamandan daha önce verilebileceği için vatandaşların duyarlı olmaları istendi.