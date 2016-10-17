Olay, merkez Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi Ergene Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih ile Emine Taşçı çiftinin temmuz ayında Ertuğrul Selim Taşçı isminde oğulları oldu. Ertuğrul Selim Taşçı bebek, sağlık problemleri sebebiyle 50 gün İstanbul’da bir hastanede kaldı. Ardından Bursa’ya gelen aile, bebeğin tedavisini sürdürdü. Ertuğrul Selim bebek, annesinin kucağında hareketsiz kalınca, 112 ekipleri tarafından Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. 3 aylık bebek, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ertuğrul bebeğin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

Ahmet Faruk Çabuk