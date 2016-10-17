Diğer
Kategoriler

Bursa’da şüpheli bebek ölümü

Bursa’da 3 aylık bebek hayatını kaybetti.


17 Ekim 2016 12:28

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi Ergene Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih ile Emine Taşçı çiftinin temmuz ayında Ertuğrul Selim Taşçı isminde oğulları oldu. Ertuğrul Selim Taşçı bebek, sağlık problemleri sebebiyle 50 gün İstanbul’da bir hastanede kaldı. Ardından Bursa’ya gelen aile, bebeğin tedavisini sürdürdü. Ertuğrul Selim bebek, annesinin kucağında hareketsiz kalınca, 112 ekipleri tarafından Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. 3 aylık bebek, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ertuğrul bebeğin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor. 

Ahmet Faruk Çabuk

Etiketler: bebek ölümü, bursa


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 20°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 25°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!