Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yıldırım ilçesine bağlı Hacivat mahallesinde sabah 06.00 sıralarında yaşandı. Yangını kısa sürede fark eden Hasan El Abdullah, yaşadıkları birinci kattan hemen çocuklarını dışarı çıkardı. Fakat eşi dumandan zehirlendi. Zehirlenen kadına olay yerine gelen ambulans müdahale etti.

Yangının kısa sürede büyümesinin ardından alevler ikinci ve üçüncü katlara sıçradı.

İkinci katta oturan Arzu Yuca, engelli çocuğunu balkondan aşağıda gerilen battaniyeye atarak kurtardı. Arzu Yuca, çocuğuna ilaç hazırlamak için kalktığı için yangını erkenden fark ettiğini belirterek, "Kapıyı açtığımda çok yoğun duman olduğunu gördüm. Hemen çocukların yanına giderek onları en köşe odaya alarak üzerlerine battaniye örttüm, eve alevler girdiği sırada komşuların gerdiği battaniyeye önce çocuklarımı attım sonra kendim atladım, eğer uyuyakalsaydım kurtulamazdık" diye konuştu.

Üçüncü katta yaşayan beş kişilik aile de kısa sürede binadan dışarı çıktı.

Yangın paniğini yaşayan aileler çocuklarıyla beraber dışarıda kaldılar. Yangının başladığı kattaki Hasan el Abdullah, hiçbir şeyden haberi olmayan ölümden kurtulan bebeğini çizgi film izleterek uyutmaya çalıştı. İtfaiyenin yaptığı ön incelemede yangının birinci katta bulunan bilgisayar kablosundan çıktığı sanılıyor.

Olayla ilgili ekipler detaylı tahkikat başlattı.

Yusuf Ali Arslan

BURSA