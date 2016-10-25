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Bursa'da Suriyelilerin bıçak, çekiç, tornavidalı kavgası kanlı bitti

Bursa'da daha önce aralarında husumet bulunan Suriyeliler arasında sokak ortasında bıçaklı, çekiçli, tornavidalı kavga çıktı. Olayda iki kişi bıçaklandı.

Bursada Suriyelilerin bıçak, çekiç, tornavidalı kavgası kanlı bitti

25 Ekim 2016 09:07

Olay, merkez Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi'nde meydana geldi.

19 yaşındaki Suriye uyruklu bir kişi ile yine Suriyeli kişiler arasında daha önce kavga çıktı. Taraflar yine dün akşam saatlerinde sokak ortasında karşılaşıp tartışmaya başladılar.
Suriye uyruklu genç, kavga ettiği karşı taraftan bir kişiyi karın bölgesinden bir kişiyi de elinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 2 Suriyeli sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İsmi henüz bilinmeyen 19 yaşlarındaki Suriye uyruklu genç ise polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.

Olay yerinde, bıçak, çekiç ve tornavida bulunarak şeritle suç aletlerinin çevresi koruma altına alındı. Polisin soruşturması sürüyor. 

Cengiz Gündüz 
BURSA 


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