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Bursa'da tarım işçilerini taşıyan kamyonet kaza yaptı! 2 ölü, 22 yaralı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde tarım işçilerini taşıyan kamyonetin kaza yapması sonucu 2 kadın işçi öldü öldü, 22 kişi yaralandı.

Bursada tarım işçilerini taşıyan kamyonet kaza yaptı! 2 ölü, 22 yaralı

25 Haziran 2018 09:24

Alınan bilgiye göre, kaza sabah 08.00 sıralarında Yenişehir İnegöl karayolu 7.kilometresindeki Ayaz Köyü yakınlarında meydana geldi. Fasulye toplamaya giden Suriyeli kadın tarım işçilerini taşıyan Sinan A. idaresindeki 16 ABJ 793 plakalı kamyonet yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kamyonetin kasasında bulunan 22 kadın tarım işçisi yaralandı. Yaralılar karayoluna saçılırken can pazarı yaşandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. 

Yaralı kadınlar acılar içinde kıvranıp feryat ederken, ilk müdahale olay yerinde 112 ekiplerince yapıldı. 22 kadın ambulanslarla Yenişehir ve İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, jandarmanın soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.  

Harun Sak
 

 

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