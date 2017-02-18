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Bursa'da tarlada korkunç infaz

Bursa'da tarla içerisinde silahla öldürülmüş bir şahsın cesedi bulundu.

Bursada tarlada korkunç infaz

18 Şubat 2017 20:43
Bursa'da tarlada korkunç infaz - Tıkla İzle

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde bir tarlada meydana geldi.İddiaya göre, tarlaya çalışmaya gelen çiftçiler 42-43 yaşlarında bir erkek cesedi gördü. Çiftçiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ve sağlık ekipleri şahsın tabanca ile karın ve göğüs bölgesinden vurularak öldüğünü ve kimliğinin henüz bilinmediğini belirtti. 

Polis ekipleri kayıp şahısların ailelerini tek tek arayarak teşhis etmeye çalışırken çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. 

Cengiz Gündüz

Etiketler: bursa, infaz


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