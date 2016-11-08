Daha önce 2 defa tabelası sökülüp camları kırılan CHP Dikkaldırım Mahalle Temsilciliği'ne gelip görevlileri tehdit ettikleri ve duvarlara provokatif yazılar yazdıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı. CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, partilileri tehdit ettiğini iddia ettiğini öne sürdüğü şahısları parti binası önünde görünce göz altına aldırttı. Şahısların gözaltına alınması sırasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Mahalle temsilciliğinin karşısındaki duvarlara provokatif yazılan yazılar ise Osmangazi Belediyesi temizlik işçileri tarafından boyayla silindi. MHP Bursa İl Başkanı Tevfik Topçu da mahalleye gelerek CHP’lilere destek oldu.

Milletvekili Nur Hayat Kayışoğlu, “Dikkaldırım'da parti temsilciliğini 10 gün önce açtık. Binayı açamadan önce tabelamız söküldü. Biz bunların provokasyon maksadıyla yapıldığını bildiğimiz için çok üstüne gitmedik. Fakat geçtiğimiz günlerde mahalle temsilciliğimiz bir daha saldırıya uğradı. Taşlanıp camları kırıldı. Bugün ise güpe gündüz kendini bilmez 5 kişi temsilciliğimizin içine girip partilileri tehdit etti. Sizi burada yaşatmayız, defolun gidin diyorlar. Temsilciliğin karşı duvarlarına ise başkanımızla ilgili ağza alınmayacak yazılar yazıyorlar. Bugün çıkan olaylardan sonra yetkililerle görüştük, gereken yapıldı sanırken, partililere tehditler savuran kişilerin temsilciliğimizin köşesinde durduğunu gördük. Buna inanamadık. Tekrar yetkililerle görüştük. Biz adalete güvenmek istiyoruz. Bu şahısların bir takım parti isimlerini kullanmaları kendilerini ülkücü olarak adlandırmaları da bize inanılır gelmiyor. Bu ülkede bir kaos planı devreye sokulmuştur. Ülkemiz bölünmeye çalışılıyor” dedi.

MHP Bursa İl Başkanı Tevfik Topçu ise, “Maalesef son zamanlarda Türkiye içeriden ve dışarıdan terör gruplarının saldırısı altındadır. Bu saldırılara Türk milleti olarak direnmeliyiz. Asla teslim olmamalıyız. Bugün burada yaşanan, adı ne olursa olsun, hangi gruba mensup olduğunu iddia ederse etsin, bu Türk demokrasisine yapılan bir saldırıdır. Bu saldırıyı biz CHP’ye değil, aynı zamanda MHP’ye, Türk milletine ve devletine yapılan bir saldırı olarak görüyoruz. Yapılan saldırılara karşı herkesin uyanık olmasını istiyorum” şeklinde konuştu.

Polis ekipleri, gerginliğin yaşandığı mahalledeki vatandaşları sakinleştirirken, olayların son günlerde CHP'nin HDP ile yakınlaşmasına yönelik tepkiden kaynaklandığı ifade ediliyor.

Burak Türker