Diğer
Kategoriler

Bursa'da TIR dehşeti!

Bursa'da kontrolden çıkan TIR kaza yaptıktan sonra yolun ortasında kalınca, İstanbul-Bursa karayolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Bursada TIR dehşeti!

18 Ocak 2017 10:23

Kaza, Bursa-İstanbul karayolu süpürgelik mevkindeki meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yalova istikametinden Orhangazi istikametine seyreden İbrahim Coşar yönetimindeki 16 ZJ 559 plakalı TIR, kontrolden çıktı. Daha öncede çok sayıda kazanın yaşandığı keskin virajlı yolda şoförler arasında ‘Makasladı’ diye tabir edilen şekilde yan dönen TIR bariyerleri parçalayarak yolun ortasında kaldı.

Kazada TIR sürücüsü İbrahim Coşar hafif şekilde yaralanırken, polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Kazada kullanılmaz hale gelen TIR, vinç yardımı ile yoldan kaldırılırken, yarım saatten fazla trafiğe kapalı kalan Bursa-İstanbul karayolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Musa Öztürk
 

Etiketler: bursa, TIR


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!