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Bursa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı...

Bursa’nın Harmancık ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Bursada trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı...

21 Şubat 2018 21:40

Kaza, Harmancık ilçesinde Bursa-Balıkesir- Kütahya yol kavşağı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 EGB 20 plakalı tır sürücüsü, Harmancık’tan Balıkesir yönüne gitmek için kavşakta bekleyen Recep Yürük yönetimindeki 16 U 1447 plakalı otomobile çarptı. Tırın arkasında seyir halinde olan bir başka araç kaza sebebi ile ani fren yapan tıra çarpmamaya çalışırken tırın çarptığı otomobile çarptı. Kazada 2 aracın çarptığı otomobil sürücüsü Recep Yürük yaralanırken yanında bulunan eşi Ayşe Yürük (49) ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı sürücü hastanede tedavi altına alındı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. 

Ali Erdem

Etiketler: bursa, kaza

 

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