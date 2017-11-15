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Bursa'da traktör devrildi: 6 yaralı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde TIR'ın sıkıştırması yolun kenarına yan yatan traktördeki 6 kişi yaralandı. Uzun süre trafik kontrollü bir şekilde sağlanırken, römorktaki zeytinlerde yola saçıldı.

Bursada traktör devrildi: 6 yaralı

15 Kasım 2017 20:24
Bursa'da traktör devrildi: 6 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, Yalova Karayolu üzeri Gemlik girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hızla gelen TIR'ın sıkıştırması sonucu 16 MEJ 12 plakalı traktörün şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Korkuluklara çarpan traktör yolun kenarına yan yatarak durabildi. S.D. yönetimindeki traktörün römorktaki zeytinlerde yol kenarına devrildi.
Kazada traktör sürücüsü S.D. ile römorkta bulunan H.D., A.C., H.S., A.Y. ve Z.G. çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılara ilk müdahalesi burada yapılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kazanın ardından tek şerit yola kapatılırken, traktör çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. 

Hurşit Topal
 

 

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