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Bursa'da tüp patlayan evde yangın: 1 yaralı

Bursa'da bir evde piknik tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi ağır yaralandı.

Bursada tüp patlayan evde yangın: 1 yaralı

29 Ocak 2018 23:44
Tüp patlayan evde yangın: 1 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Bursa'nın Osmangazi ilçesi Kocanaip Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan K.'ya (60) ait evde piknik tüpünün patlamasının ardından yangın çıktı. Olayda evde yalnız yaşayan Ramazan K. ağır yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bursa Devlet Hastanesine kaldırılırken, 20 itfaiye erinin 5 araçla müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları esnasında binanın çatısında çökmeler meydana geldi. Tek katlı binanın küle döndüğü yangın, çevre binalara sıçramadan söndürüldü. 

Yusuf Ali Arslan

Etiketler: bursa, patlama, piknik tüpü

 

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