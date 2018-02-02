Bursa'da Türkiye haritalı koreografi

Yeşil-beyazlı takım Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında sahasında Beşiktaş’ı konuk ediyor. Ligde oynadığı son 5 maçta sadece 1 puan toplayan Bursaspor, 25 puanla 10. sırada yer alıyor. Ligin ikinci yarısındaki ilk maçını kazanan siyah-beyazlı ekip ise, 36 puanla 4. sırada yer alıyor. Her iki ekipte müsabakadan 3 puanla ayrılmak istiyor.

Yeşil-beyazlılar 9 maçtır rakibini yenemiyor

Bursaspor, ligde Beşiktaş’a karşı son zamanlarda galip gelemiyor. En son 2012-2013 sezonunda rakibini 3-0 mağlup eden yeşil-beyazlılar, 9 maçtır rakibine diş geçiremiyor. Bu müsabakaların tamamında Beşiktaş sahadan galibiyetle ayrıldı.

Her iki takımda da eksik çok

Karşılaşma öncesinde her iki takımda da sakatlık ve cezalılardan dolayı eksik futbolcuların çokluğu göze çarptı. Yeşil-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Pablo Batalla, Musa Sow, Ertuğrul Ersoy, Emre Taşdemir, Sercan Yıldırım, Kubilay Kanatsızkuş ve cezalı Mikel Agu bu müsabakada forma giyemeyecek. Siyah-beyazlılarda ise, sakatlığı bulunan Atiba, Dusko Tosic ile cezalı Ryan Babel bu maçta oynamayacak. Bursaspor’un yeni transferi John Bostock karşılaşmaya ilk 11’de başlarken, Beşiktaş’ta ise, Vagner Love yedek kulübesinde olacak.

Tribünler doldu

Yeşil-beyazlı taraftarlar Beşiktaş maçına yoğun ilgi gösterdi. Karşılaşmadan önce tribünlerde yerini alan taraftarlar takımlarına müthiş destek veriyor. Ayrıca karşılaşma öncesinde futbolcuları tek tek tribünlere çağıran taraftarlar yumruk şov yaptırdı. Güvenlik sebebiyle siyah-beyazlı taraftarlar müsabakada tribünlerde yer almadı. Misafir takımın bulunduğu tribün boş bırakıldı.

Koreografi şov

Yeşil-beyazlı taraftarlar karşılaşma öncesinde tribünlerde koreografi şov yaptı. Maraton bayrağında dev Türkiye haritası ortasında ay ve yıldızın olduğu koreografi yapıldı. Teksas bulunduğu kale arkasında ise, kartonlar ve bayraklarla Bursa yazılı koreografi yazılırken, üst tarafında ise şehri simgeleyen figürlerin yer aldığı pankart açıldı. Bu koreografinin altında, 'destanlar yazılmış memleketime' pankartı açıldı.

İlk 11'ler

Bursaspor: Harun Tekin, Barış Yardımcı, William Ekong, Titi, Aziz Behich, Dzon Delarge, Abdullahi Shehu, Emmanuel Badu, John Bostock, Yusuf Erdoğan, Bogdan Stancu

Beşiktaş: Fabrico Fabri, Gökhan Gönül, Pepe, Domagoj Vida, Adriano Correia, Ricardo Quaresma, Gary Medel, Oğuzhan Özyakup, Talisc, Jeremain Lens, Alvaro Negrado

Ahmet Faruk Çabuk - Abdullah Çibir - Uğur Uslubaş - Mehmet Şirin Topaloğlu

