Burulaş tarafından geçtiğimiz günlerde toplu ulaşıma yüzde 15 zam yapılmasına tepki gösteren CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, yürütmenin durdurulması için mahkemeye başvurdu. Nilüfer ilçesinde bulunan idare mahkemesine yürütmenin durdurulması talebiyle başvuruda bulunan Erkan Aydın, “Toplu ulaşımdan ticari kâr güdülmemesi gerekirken, bazı gelişmiş ülkelerde olduğu gibi vatandaşların toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanabilmesi gerçeğinden yola çıkarak, yüce Türk adaletinin vicdanına sığınıp yürütmeyi durdurmayı talep etmekteyiz. Yapılan zam oranlarına baktığımızda bugün Bursaray'da ulaşım ücreti 2 lira 60 kuruşa geliyor. Ankara’da 2 lira 35 kuruş, İstanbul’da 2 lira 30 kuruştur; bu şehirlerdeki ulaşım hatları daha uzun olmasına rağmen, Türkiye’nin en pahalı ulaşımı Bursa’dadır. Kamunun yararını gözeterek bunun geri alınmasını talep etmekteyiz. Bu ulaşım dar gelirli bir vatandaş için lüks değil zarurettir. Bir kişi mecburiyetten metroya bindiğinde, tek kullanımlık kart aldığında 4 lira ve 1 lira da depozito ödüyor. Depozitoları da geri alamıyor. Yani tek kullanımlık ulaşım kartıyla 5 liraya yolculuk ediyor. 4 kişilik aile metroya bindiğinde gidiş geliş 40 lira ödeyecek. Bu mesafeye otomobille gidip gelse 10 lira benzin yakar. Toplu ulaşımın daha uygun olması gerekirken, aksine daha pahalı” diye konuştu.

Burak Türker