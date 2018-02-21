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Bursa'da ulaşıma ikinci indirim müjdesi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, geçtiğimiz aylarda toplu ulaşımda indirim yaptıklarını hatırlatarak bir kez daha indirim yapmayı düşündüklerini, toplu ulaşımın daha fazla tercih edilmesi için girişimlerinin süreceğini söyledi.

Bursada ulaşıma ikinci indirim müjdesi

21 Şubat 2018 21:33

“Toplu ulaşım daha fazla tercih edilecek”

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Şubat ayı olağan Meclis Toplantısı’nın ikinci oturumu yapıldı. Rutin gündem maddeleri görüşüldüğü meclis toplantısında, Büyükşehir Belediyesi ulaşım şirketi Burulaş yatırım ve projeleri de ele alındı. Başkan Alinur Aktaş, toplu ulaşımda geçtiğimiz aylarda indirim yapıldığını hatırlatarak, “Önümüzdeki süreçte toplu ulaşımda bir kez daha indirim yapmak istiyoruz. Toplu ulaşımın daha fazla tercih edilmesiyle ilgili girişimimiz de var. Yazılımlarla ilgili ciddi yatırımlarımız olacak. Minibüsçü esnafıyla da görüşmelerimizde dönüşüm yapılması ve elektronik sisteme geçilmesi gerektiğini ilettik. Bundan sonraki görüşmelerde de derdimiz bu olacak” dedi.

“Raylı sistemde kapasite iki katına çıkacak”

Mecliste toplu ulaşım konusunda yapılacak çalışmalarla ilgili bilgilendirmede bulunan Burulaş Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar, raylı sistemin kapasitesini iki katına çıkartmak için gerekli hazırlıkların yapıldığını belirtti. Raylı ulaşımda işletme süresini 2 dakikaya indirmeyi hedeflediklerini belirten Çapar, “Raylı sistemde mevcut yazılım, ana omurgada üç buçuk dakika, Emek ve Üniversite ile Kestel hattı eklemesine ise 7 dakikada bir trene müsaade ediyor. Şu andaki tabloda ise bunun üzerinde bir talep var. Var olan sistemin kapasitesini yaklaşık iki katına çıkartmak için hazırlıklarımızı yapıyoruz” diye konuştu.

Çapar, bunun yanında otobüs kontrol merkezi ve otobüs şoförlerinin eğitiminin yapılacağı Buruluş Akademi ve Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) ile ilgili gerekli çalışmaların da sürdüğünü kaydetti.

Etiketler: bursa, indirim, ulaşım

 

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