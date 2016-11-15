Bursaray’ın Görükle, Emek ve Kestel hatları, şehir içi tramvay ve yeni hat yatırımlarının yanı sıra mevcut otobüslerin sürekli yenilenmesi sebebiyle maliyetlerin arttığı bildirildi. UKOME kararıyla toplu ulaşım ücretlerinde yeni düzenleme yapıldı. Yapılan tarfiye göre Bursaray'ın 39 kilometre uzunluktaki hattında tam 2.25 olan tam fiyat 2,60 TL’ye, 1.50 TL olan indirimli fiyat ise 1,85 TL’ye çıktı. Buna rağmen kilometre başına en uygun fiyat tarifesinin Bursa’da uygulandığı belirtildi.

Burulaş’tan yapılan açıklamada, ayrıca 1-5 istasyon ve 5-17 istasyon için de farklı tarifeler uygulandığı, aktarma indirimi süresinin 65 dakikadan 90 dakikaya çıkarıldığı, aktarma tenzilatından yararlanamayan tek bir yolcunun bile kalmamasının hedeflendiği belirtildi.

İndirimli abonman kartlarına zam yok

Bu arada halen 95 TL olan şehir içi abonman indirimli tarifesi ile 115 TL olan ilçeler arası abonman indirimli tarifesinde yarı yıl tatiline kadar herhangi bir ücret artışı olmayacak.

Öte yandan Bursalılara sabit fiyatla sınırsız ulaşım imkanı sunan aylık tam abonman kartlarının fiyatı 160 TL’den 175 liraya yükseldi.