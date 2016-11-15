Diğer
Kategoriler

Bursa’da ulaşıma zam

Bursa’da toplu ulaşım fiyatları yeniden belirlendi. Bursaray’da tam bilet 2,60 TL, indirimli 1,85 TL olurken, 65 dakika olan aktarma indirimi süresi ise 90 dakikaya çıkarıldı.

Bursada ulaşıma zam

15 Kasım 2016 18:03

Bursaray’ın Görükle, Emek ve Kestel hatları, şehir içi tramvay ve yeni hat yatırımlarının yanı sıra mevcut otobüslerin sürekli yenilenmesi sebebiyle maliyetlerin arttığı bildirildi. UKOME kararıyla toplu ulaşım ücretlerinde yeni düzenleme yapıldı. Yapılan tarfiye göre Bursaray'ın 39 kilometre uzunluktaki hattında tam 2.25 olan tam fiyat 2,60 TL’ye, 1.50 TL olan indirimli fiyat ise 1,85 TL’ye çıktı. Buna rağmen kilometre başına en uygun fiyat tarifesinin Bursa’da uygulandığı belirtildi.

Burulaş’tan yapılan açıklamada, ayrıca 1-5 istasyon ve 5-17 istasyon için de farklı tarifeler uygulandığı, aktarma indirimi süresinin 65 dakikadan 90 dakikaya çıkarıldığı, aktarma tenzilatından yararlanamayan tek bir yolcunun bile kalmamasının hedeflendiği belirtildi.

İndirimli abonman kartlarına zam yok
Bu arada halen 95 TL olan şehir içi abonman indirimli tarifesi ile 115 TL olan ilçeler arası abonman indirimli tarifesinde yarı yıl tatiline kadar herhangi bir ücret artışı olmayacak.
Öte yandan Bursalılara sabit fiyatla sınırsız ulaşım imkanı sunan aylık tam abonman kartlarının fiyatı 160 TL’den 175 liraya yükseldi. 

Etiketler: bursa, bursa ulaşım, ulaşıma zam, zam


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!