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Bursa’da ulaşıma zam

Bursa’da şehiriçi taşımacılık yapan minibüs ücretlerine 25 kuruş zam geldi.

Bursada ulaşıma zam

17 Şubat 2017 13:17

Bursa Minibüsçüler Odasından alınan bilgiye göre, minibüs tarifilerine 25 kuruş zam yapıldı. Uzun hatlarda tarife 2 lira 25 kuruştan 2,5 liraya çıktı. 2 lira olan öğrenci tarifesi ise 2 lira 25 kuruşa yükseldi. Kısa hatlar 2 liradan 2 lira 25 kuruşa çıkarken, 1 lira 75 kuruş olan öğrenci tarifesi 2 lira oldu.

Oda yetkilileri, en son Eylül 2015 tarihinde zam yaptıklarını, akaryakıttaki artıştan dolayı yeni ayarlamanın kaçınılmaz olduğunu söyledi. Yetkililer, 2017 yılında zam yapmayı düşünmediklerini dile getirdi. 

Etiketler: bursa, ulaşım, zam


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