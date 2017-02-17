Bursa Minibüsçüler Odasından alınan bilgiye göre, minibüs tarifilerine 25 kuruş zam yapıldı. Uzun hatlarda tarife 2 lira 25 kuruştan 2,5 liraya çıktı. 2 lira olan öğrenci tarifesi ise 2 lira 25 kuruşa yükseldi. Kısa hatlar 2 liradan 2 lira 25 kuruşa çıkarken, 1 lira 75 kuruş olan öğrenci tarifesi 2 lira oldu.

Oda yetkilileri, en son Eylül 2015 tarihinde zam yaptıklarını, akaryakıttaki artıştan dolayı yeni ayarlamanın kaçınılmaz olduğunu söyledi. Yetkililer, 2017 yılında zam yapmayı düşünmediklerini dile getirdi.