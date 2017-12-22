Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satın almak veya bulundurmak suçundan 7 kişiyi gözaltına aldı. Bu şahısların ifadeleri doğrultusunda operasyon düzenleyen ekipler, D.T., Y.A., A.A. ve Ö.A.’yı gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bir miktar bonzai ve metamfetamin ele geçirildi.

Öte yandan ekipler, Nilüfer ilçesinde bir şüphelinin uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmalarda gözaltına alınan T.Ç.’nin aracında bir miktar metamfetamin ve esrar ele geçirildi.

5 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ahmet Faruk Çabuk

