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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

Bursa'da narkotik polisinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 kişiden 7'si adliyeye sevk edildi.

Bursada uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

03 Ocak 2018 12:20

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları neticesinde uyuşturucu satın almak ve bulundurmak suçundan 10 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin üzerinde bir miktar esrar, bonzai ve metamfetamin ele geçirildi. Devam eden operasyonlar kapsamında bu şüphelilere uyuşturucu sattıkları tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada bir miktar metamfetamin, bonzai, eroin, 2 adet hassas terazi ve para ele geçirildi.

Yıldırım ilçesinde de uyuşturucu satılacağı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, bir aracı durdurdu. B.A. gözaltına alınırken, araçta bir miktar metamfetamin, 3 adet tabanca ve çok sayıda fişek bulundu. 17 şüpheliden 7'si işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Ahmet Faruk Çabuk

Etiketler: bursa, uyuşturucu operasyonu

 

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