Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Osmangazi'ye bağlı Küçükbalıklı Mahallesi'nde M.K.'ya ait aracı durdurdu. Şahsın üzerinde yapılan aramalarda 24.15 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Konuyla alakalı merkez Nilüfer'e bağlı İhsaniye Mahallesi'nde ikamet eden M.K.'nin evinde yapılan aramalarda 91.20 gram metamfetamin, yatağın arasına gizlenmiş 2 adet tabanca, fişek ve hassas terazi ele geçirildi. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.