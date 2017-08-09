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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Bursa'da narkotik polisinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Bursada uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

09 Ağustos 2017 14:34

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Osmangazi'ye bağlı Küçükbalıklı Mahallesi'nde M.K.'ya ait aracı durdurdu. Şahsın üzerinde yapılan aramalarda 24.15 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Konuyla alakalı merkez Nilüfer'e bağlı İhsaniye Mahallesi'nde ikamet eden M.K.'nin evinde yapılan aramalarda 91.20 gram metamfetamin, yatağın arasına gizlenmiş 2 adet tabanca, fişek ve hassas terazi ele geçirildi. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Etiketler: bursa, uyuşturucu


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