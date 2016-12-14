Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Uyuşturucu ile Mücadele, Özel Harekat, İstihbarat, KOM, Terörle Mücadele, Çevik Kuvvet, Foto Film Şube Müdürlükleri ve Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden oluşan 200 kişilik ekip, il merkezinde 5, Yenişehir’de ise 15 eve eş zamanlı operasyon yaptı. Narkotik köpeği ‘Alfa’nın da’ kullandığı operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 1’er adet LSD uyuşturucu pulu, hassas terazi, alüminyum folyo, 28.77 gram metamfetamin, 24.58 gram esrar, 6.84 gram bonzai ve 5 adet ectasy hap ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerden 1’inin terör propagandası, birinin toplantı ve gösteri yürüyüşüne muhalefet ettiği belirlendi. Operasyon kapsamında 42 şahıs hakkında da uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapıldı.

Narkotik köpeği Alfa’nın da kullanıldığı operasyonda çekmecelerde, halının arasında ve çöp kutusu gibi yerlerde uyuşturucu bulundu.

Öte yandan, bu operasyon öncesinde Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları operasyonlarda 7 kişi tutuklanmıştı.