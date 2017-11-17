Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı !

Bursa’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik olarak yapılan operasyon gerçekleştirdi. Operasyona çevik kuvvet, özel harekat ve asayiş ekipleri ve Narkotik köpeği Alfa da katıldı.

35 farklı adrese yapılan baskında 25 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların ikametlerinde, araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramalarda 1200 gram metamfetamin, 300 gram esrar, 20 gram sentetik kannabinoid, 30 adet ecstasy hap, 3 adet ruhsatsalı tabanca ve bu tabancalara ait çok sayıda fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 25 kişi sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

Yusuf Ali Arslan