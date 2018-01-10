Diğer
Kategoriler

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı

Bursa'da narkotik polisinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 25 kişi gözaltına alındı.

Bursada uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı

10 Ocak 2018 13:53

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapılacağı istihbaratına ulaştı. Yapılan çalışmalarda farklı adreslerde uyuşturucu kullanmak suçundan 18 kişi yakalandı. Bu şahıslara uyuşturucu satan kişilere yönelik operasyonda ise 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada 250 gram metamfetamin, 50 gram bonzai, bir miktar esrar, 1 adet hassas terazi ve silah ve para ele geçirildi. 18 şahıs hakkında uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapılırken, 7 kişi uyuşturucu ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. 

Ahmet Faruk Çabuk
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç