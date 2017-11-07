Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Bursa’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar sürüyor. Merkez Osmangazi ilçesinde bulunan bir ikamette A.Ç. isimli şahsı gözaltına alan ekipler, ikamette yaptıkları aramada 450 gram esrar ile 15 gram kokain ele geçirdi.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan diğer çalışmalarda ise Bursa genelinde “Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak” suçundan farklı adreslerde M.Ç. ve M.A. isimli şahıslar yakalandı. Yakalanan şahısların üzerinde yapılan aramalarda bir miktar esrar ve bir miktar sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili devam eden çalışmalarda şahıslara uyuşturucu maddeleri sattıkları tespit edilen K.D., F.M. ve K.Y. isimli şahıslar da yakalandı. Yakalanan şahısların ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda satışa hazır halde paketlenmiş 25 gram metamfetamin maddesi ile 150 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda yakalanan 6 şahıstan 2'si hakkında "Kullanmak için Uyuşturucu Madde Bulundurmak" suçundan adli işlem yapılırken, A.Ç., K.D., F.M. ve K.Y. isimli şahıslar ise “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 kişi, adliyeye sevk edildi.