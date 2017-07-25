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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda madde satışı yaptıkları iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Bursada uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

25 Temmuz 2017 12:23

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen H.T., S.K., S.Ç., E.K. ve A.P. isimli şahıslar Bursa polisi tarafından takibe alındı. Zanlıların kullandığı Bursa plakalı otomobil, Yıldırım ilçesi, Yakın Çevre Yolu, Samanlı Kavşağında durduruldu. Otomobilde yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait çok sayıda fişek ele geçirildi. Gözaltındaki 5 kişi "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi. 

Serkan Akkuş

Etiketler: bursa, uyuşturucu operasyon


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