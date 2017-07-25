Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen H.T., S.K., S.Ç., E.K. ve A.P. isimli şahıslar Bursa polisi tarafından takibe alındı. Zanlıların kullandığı Bursa plakalı otomobil, Yıldırım ilçesi, Yakın Çevre Yolu, Samanlı Kavşağında durduruldu. Otomobilde yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait çok sayıda fişek ele geçirildi. Gözaltındaki 5 kişi "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.

Serkan Akkuş