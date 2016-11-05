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Bursa'da uyuşturucu operasyonu

Bursa’da uyuşturucu tacirlerine yapılan operasyonda 28 kilo esrar, 2 çıkı metanfetamin, 5 adet uyuşturucu hap ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Bursada uyuşturucu operasyonu

05 Kasım 2016 11:08

Edinilen bilgiye göre, Bursa polisi ihbar üzerine eş zamanlı ayrı adreslere operasyon düzenledi. Ekipler İzmir yolu üzerinde de bir aracı durdurmak istedi. Araç ekiplerin dur ihtarına uymayınca kısa süreli kovalamaca yaşandı. Yakalanan araçta yapılan incelemede 28 kilo esrar maddesi ele geçirilirken Ö.D. (25) isimli şahıs gözaltına alındı. Osmangazi ilçesinde ayrı bir adrese yapılan operasyonda H.A, Y.D.K, N.K göz altına alınırken evde yapılan aramada 2 çıkı metanfetamin 5 adet extacy hap,1 adet hassas terazi ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınanlar arasında yabancı uyruklu bir şahıs ve hamile bir kadın şahıs da bulunması dikkat çekti. Emniyette sorguları tamamlanan H.A, Y.D.K, N.K ve Ö.D uyuşturucu ticareti yapmak suçundan adliye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 4 şahıstan hamile olan Y.D.K serbest kalırken diğer 3 kişi tutuklandı.
Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. 

Cengiz Gündüz

Etiketler: bursa, uyuşturucu operasyonu


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