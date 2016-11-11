Edinilen bilgiye göre, son günlerde vatandaşlardan gelen yoğun şikayet üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından merkez Yıldırım ilçesinde Anadolu, Beyazıt, Hacivat ve Değirmenönü mahallelerinde yapılan eş zamanlı operasyonda mahallenin giriş çıkışları tutularak arama yapıldı. Ekipler şüpheli gördükleri kişilerin üst aramasını yaptı. Kontrollerde 14 kişi gözaltına alınırken, 11 gram esrar, bir miktar selvie ve metamfetamin, 4 adet pompalı tüfek, 1 adet tabanca ele geçirildi. Uyuşturucuyla yakalanan arkadaşının affedilmesini isteyen vatandaşa tepki gösteren polis, "Sizinle işim olmaz. Ben işimi layıkıyla yapmaya çalışıyorum, arkadaşınızı karakola götüreceğiz, orada görürsünüz" diyerek uyardı.

Yusuf Ali Arslan

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