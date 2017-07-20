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Bursa'da uyuşturucu operasyonu !

Bursa'nın Yıldırım İlçesi Beyazıt Mahallesinde yapılan operasyonda 2 bin 102 adet extacy hap, 154 gram scank türü esrar maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Bursada uyuşturucu operasyonu !

20 Temmuz 2017 16:11

Edinilen bilgiye göre Beyazıt Mahallesinde uyuşturucu madde ticareti yapılacağı ihbarını alan Bursa narkotik polisi, dün gece 23:30 sıralarında H.T., isimli erkek şahıs ve Ş.T.,R.A.,Ş.K, isimli 3 kadını göz altına aldı. Şahısların ikametlerinde ve üstlerinde yapılan arama sonucu 2 bin 102 adet extacy hap, 154 gram scank türü esrar maddesi, ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Yapılan operasyonda yakalanan H.T., Ş.T, R.A.,ve Ş.K. isimli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Serkan Akkuş

Etiketler: bursa, uyuşturucu operasyonu


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