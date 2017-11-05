Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Whatsapp ihbar hattından alınan destekle merkez Nilüfer ilçesinde operasyon düzenledi. İ.G. ve T.B.T. gözaltına alınırken, iş yerlerinde yapılan aramada bir miktar metamfetamin ile ectasy, 6 adet ruhsatsız tabanca ve 211 adet fişek ele geçirildi. Osmangazi ilçesinde yapılan başka bir operasyonda ise, uyuşturucu satın almak suçundan B.Ç. ve N.Ş. yakalandı. Operasyonu derinleştiren ekipler, 2 kişiye uyuşturucu sattığı iddiasıyla K.Ö.’yü gözaltına aldı. K.Ö.’nün evinde yapılan aramada çok sayıda ectasy hap ele geçirildi. Osmangazi ilçesindeki başka bir operasyonda, Y.Ç. ile G.A. ve cezaevi firarisi V.E. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 8 kişiden 5’i adliyeye sevk edildi.

