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Bursa'da uyuşturucu tacirlerine şok operasyon

Bursa'da emniyet ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.


09 Şubat 2017 10:03

Edinilen bilgiye göre, merkez Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalarını ve uygulamalarını hızlandırdı. Yapılan uygulamalar ve çalışmalar neticesinde 500'e yakın kişi sorgulanırken 150 araç arandı.

Aramalar neticesinde 25 araca cezai işlem uygulandı. 140 gram esrar, 5 adet uyuşturucu hap ve çeşitli ağırlıklarda eroin, metamfetamin ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonlarda, uyuşturucu maddelerin yanı sıra bir adet ruhsatsız silah ve bıçak ele geçirildi. Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan 12 şahsı gözaltına alırken, hakkında yakalama kararı bulunan 11 kişi de emniyete götürüldü. 

Yusuf Ali Arslan

Etiketler: bursa, şok operasyon, uyuşturucu tacirleri


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