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Bursa'da uyuşturucudan bir ölüm daha

Bursa'da, uyuşturucu içtiği iddia edilen bir genç, evinde ölü bulundu.

Bursada uyuşturucudan bir ölüm daha

06 Aralık 2016 13:11

Olay, Nilüfer'e bağlı Yüzüncıyıl Mahallesi'nde bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek başında yaşayan 38 yaşındaki İ.K'nin telefonlara cevap vermemesinden şüphelenen abisi, kardeşini merak edip eve geldi. Kapıyı çilingire açtıran abisi, İ.K.'nın yerde hakaretsiz yattığını gördü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İ.K' nın öldüğünü belirledi. İ.K.'nın yanında uyuşturucu madde bulan 112 ekipleri İ.K., durumu savcılığa bildirdi. Savcının incelemelerinin ardından İ.K'nın cesedi ölüm tespiti için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor. 

Cengiz Gündüz

Etiketler: bursa, uyuşturucu


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