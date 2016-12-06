Olay, Nilüfer'e bağlı Yüzüncıyıl Mahallesi'nde bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek başında yaşayan 38 yaşındaki İ.K'nin telefonlara cevap vermemesinden şüphelenen abisi, kardeşini merak edip eve geldi. Kapıyı çilingire açtıran abisi, İ.K.'nın yerde hakaretsiz yattığını gördü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İ.K' nın öldüğünü belirledi. İ.K.'nın yanında uyuşturucu madde bulan 112 ekipleri İ.K., durumu savcılığa bildirdi. Savcının incelemelerinin ardından İ.K'nın cesedi ölüm tespiti için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

Cengiz Gündüz